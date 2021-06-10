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Суддю-хабарника оштрафували на 25 тисяч гривень

Четвер, 10 червня 2021, 15:25

Суддю Ковельського міськрайонного суду оштрафували на 25 тисяч гривень і позбавили права обіймати посаду судді строком на 3 роки за отримання хабара 3800 грн.

Джерело: повідомлення Вищого антикорупційного суду

Дослівно ВАКС: "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області (у відставці) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 3800 грн. за здійснення впливу на іншого суддю".

Деталі: Суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 25 500 грн. Його також позбавили права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

Теми: судхабар


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