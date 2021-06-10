Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Судью-взяточника оштрафовали на 25 тысяч гривен

Четверг, 10 июня 2021, 15:25

Судью Ковельского горрайонного суда оштрафовали на 25 тысяч гривен и лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года за получение взятки 3800 грн.

Источник: сообщение Высшего антикоррупционного суда

Дословно ВАКС: "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признала виновным судью Ковельского горрайонного суда Волынской области (в отставке) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, по факту получения неправомерной выгоды в размере 3800 грн. за осуществление влияния на другого судью".

Детали: Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн. Его также лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года.

Темы: судвзятка


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси

Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации

фотоНазвали имя военной, которая погибла в зоне ООС

Россия вызвала украинского поверенного из-за протеста националистов на Львовщине

"Героям слава": Павелко вылетел в Рим и ведет переговоры о форме украинской сборной

Шестеро судей КС заблокировали работу суда, требуя участия Тупицкого

Все новости...
суд
"Дело Василия Стуса": Медведчук должен платить "Вивату" почти 300 тысяч
Двое судей по делу Стерненко подали в отставку
Российский суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими
Последние новости
20:02
Киевсовет согласовал скандальный план застройки Минского массива
19:55
В Германии экс-министра лишили ученой степени за плагиат
19:40
Школьница застрелила подростка после ВНО: делали фото для соцсетей
19:25
Во Франции осудили мужчину, давшего пощечину Макрону
19:20
Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены
19:03
Столтенберг поговорил с Зеленским о саммите НАТО и России
19:00
Пересмотр программы stand-by: МВФ видит прогресс, ожидает больше работы
18:59
Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде
18:39
Члены винницкого "Голоса" идут из партии. В Киеве говорят, что это не все
18:31
Кулеба советует Путину беспокоиться о коренных народах РФ, а не о украинском законопроекте
Все новости...