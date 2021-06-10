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Судью-взяточника оштрафовали на 25 тысяч гривен

Четверг, 10 июня 2021, 15:25
Судью-взяточника оштрафовали на 25 тысяч гривен

Судью Ковельского горрайонного суда оштрафовали на 25 тысяч гривен и лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года за получение взятки 3800 грн.

Источник: сообщение Высшего антикоррупционного суда

Дословно ВАКС: "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признала виновным судью Ковельского горрайонного суда Волынской области (в отставке) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, по факту получения неправомерной выгоды в размере 3800 грн. за осуществление влияния на другого судью".

Детали: Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн. Его также лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года.

Темы: судвзятка
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