Київрада зменшила кількість підписів для підтримки е-петиції

Київська міська рада зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки петиції, із 10 до 6 тисяч.

Джерело: сайт Київради з посиланням на рішення, прийняте 10 червня

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "Запропоновано встановити прохідний бар’єр для підтримки електронних петицій на рівні 0,2% кількості населення міста Києві, або ж 6 тисяч осіб, та зменшити час для голосування до 60 календарних днів із розрахунку 100 підписів за один календарний день".

Деталі: Досі для розгляду петиції у Київраді вона мала набрати 10 тисяч підписів за 90 днів.

Також, згідно з внесеними змінами, буде передбачена авторизація громадян через офіційний вебсайт Київради, вебсайт громадського об’єднання через картку киянина, "Bank-ID", "Mobile-ID", за допомогою електронного цифрового підпису.

Текст е-петиції оприлюднюється протягом 3 робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації.

Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Мер Києва призначає відповідального заступника, який упродовж 30 днів з моменту підписання відповіді на підтримку е-петиції розробляє, за участі автора (ініціатора), план заходів щодо її реалізації.

Також у Київраді повідомили, що планують інтегрувати портал електронних петицій у додаток "Дія".