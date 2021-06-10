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Киевсовет уменьшил количество подписей для поддержки электронной петиции

Четверг, 10 июня 2021, 16:16
Фото Киевсовета

Киевский городской совет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержания петиции, с 10 до 6 тысяч.

Источник: сайт Киевсовета со ссылкой на решение, принятое 10 июня

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "Предложено установить проходной барьер для поддержки электронных петиций на уровне 0,2% численности населения города Киева, или же 6 000 человек, и уменьшить время для голосования до 60 календарных дней из расчета 100 подписей за один календарный день".

Детали: До сих пор для рассмотрения петиции в Киевсовете она должна была набрать 10 тысяч подписей за 90 дней.

Также, согласно внесенным изменениям, будет предусмотрена авторизация граждан через официальный вебсайт Киевсовета, вебсайт общественного объединения через карточку киевлянина, "Bank-ID", "Mobile-ID", с помощью электронной цифровой подписи.

Текст электронной петиции публикуется в течение 3 рабочих дней со дня направления ее автором (инициатором) после прохождения процесса модерации.

Рассмотрение электронной петиции, которая набрала необходимое количество подписей в свою поддержку, осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

Мэр Киева назначает ответственного заместителя, который в течение 30 дней с момента подписания ответа на поддержку электронной петиции разрабатывает при участии автора (инициатора), план мероприятий по ее реализации.

Также в Киевсовете сообщили, что планируют интегрировать портал электронных петиций в приложение "Дія".

Украинская правда
Темы: Киевпетиция


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