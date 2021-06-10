В Україні почнуть вакцинувати від коронавірусу держслужбовців

14 червня в столиці розпочнеться вакцинація державних службовців від COVID-19.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує офіційний портал влади

Деталі: Згідно з рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій, що ухвалено 7 травня 2021 року, в Україні розпочинається вакцинація державних службовців від COVID-19.

Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування.

У столиці їх щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.

За словами Поворозника, щоб забезпечити процес вакцинації, згідно з вимогами дорожньої карти МОЗ у Києві працюють 97 пунктів вакцинації та 25 мобільних бригад.

Пряма мова: "Усього с початку вакцинації в столиці вже щеплено 177 396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб".

Додатково: 9 червня в Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за на сайт helsi.me та вибрати день та час. Підтвердження запису буде надіслане у SMS-повідомленні, яке потрібно показати при вході до центру вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".