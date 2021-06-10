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В Украине начнут вакцинировать от коронавируса госслужащих

Четверг, 10 июня 2021, 16:19

14 июня в столице начнется вакцинация государственных служащих от COVID-19.

Источник: первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, которого цитирует официальный портал власти

Детали: Согласно решению оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям, принято 7 мая 2021, в Украине начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19.

В частности речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

В столице их будут прививать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, начиная с 14 июня.

По словам Поворозника, чтобы обеспечить процесс вакцинации, согласно требованиям дорожной карты Минздрава в Киеве работают 97 пунктов вакцинации и 25 мобильных бригад.

Прямая речь: "Всего с начала вакцинации в столице уже привито 177 396 человек. Среди них: медицинские работники, педагоги, социальные работники, спасатели, паралимпийцы и маломобильные граждане и люди старше 65 лет. Из них две дозы получили 20 759 человек".

Дополнительно: 9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в Международный выставочный центр через сервис Helsi.me.

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти по на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в SMS-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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