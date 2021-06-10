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Росія викликала українського повіреного через протест націоналістів на Львівщині

Четвер, 10 червня 2021, 16:26
Росія викликала українського повіреного через протест націоналістів на Львівщині

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест повіреному у справах України в РФ Василю Покотилу через акції українських націоналістів на Львівщині.  

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує прессекретаря МЗС РФ Марію Захарову

Дослівно Захарова: "10 червня в 10 годин на МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Москві Василь Покотило. Йому було заявлено рішучий протест з приводу чергового порушення Києвом своїх зобов'язань по Віденським конвенції 1961-го і 1963 року.

В черговий раз ми зажадали від української сторони вжити усіх необхідних заходів щодо недопущення подібних провокацій, забезпечити умови для нормальної роботи і недоторканності посольства і генконсульства Росії на Україні, а також безпеку їх співробітників".

Передісторія: 6 червня працівники російського консульства у селі Заболотівці на Львівщині хотіли покласти квіти до пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну.

Представники "Нацкорпусу" завадили їм це зробити.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛьвівРосіяМЗС
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