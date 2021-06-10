Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія викликала українського повіреного через протест націоналістів на Львівщині

Четвер, 10 червня 2021, 16:26

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест повіреному у справах України в РФ Василю Покотилу через акції українських націоналістів на Львівщині.  

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує прессекретаря МЗС РФ Марію Захарову

Дослівно Захарова: "10 червня в 10 годин на МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Москві Василь Покотило. Йому було заявлено рішучий протест з приводу чергового порушення Києвом своїх зобов'язань по Віденським конвенції 1961-го і 1963 року.

В черговий раз ми зажадали від української сторони вжити усіх необхідних заходів щодо недопущення подібних провокацій, забезпечити умови для нормальної роботи і недоторканності посольства і генконсульства Росії на Україні, а також безпеку їх співробітників".

Передісторія: 6 червня працівники російського консульства у селі Заболотівці на Львівщині хотіли покласти квіти до пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну.

Представники "Нацкорпусу" завадили їм це зробити.

Теми: ЛьвівРосіяМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України

"Зомбування" – Порошенко прокоментував розслідування щодо "плівок Медведчука" 

Новини 10 червня: УЄФА проти напису "Героям слава", визнання свідоцтв вакцинації України

Байден почав візит до Європи з попередження для Росії

ФотоКоманда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020

Труби першої нитки "Північного потоку – 2" укладено

Усі новини...
Львів
УЗ з липня відновлює сполучення Черкас зі Львовом
Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад
Останні новини
01:01
Боррель підтвердив участь у Кримській платформі
00:24
У М’янмі порушили нові справи проти Аун Сан Су Чжі
23:55
Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України
23:40
Ексспівробітниця інституту біотехнологій вкрала штами небезпечного вірусу – ОГПУ
23:04
США обіцяють переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"
22:24
Новини економіки: Шмигаль погрожує "Газпрому", Україна наростила торгівлю з Британією
22:19
"Зомбування" – Порошенко прокоментував розслідування щодо "плівок Медведчука" 
21:28
США розраховують на повернення послів до Вашингтона і Москви після саміту – ЗМІ
21:09
Новини 10 червня: УЄФА проти напису "Героям слава", визнання свідоцтв вакцинації України
20:55
Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік
Усі новини...