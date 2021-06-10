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Россия вызвала украинского поверенного из-за протеста националистов на Львовщине

Четверг, 10 июня 2021, 16:26
Россия вызвала украинского поверенного из-за протеста националистов на Львовщине

Министерство иностранных дел России выразило протест поверенному в делах Украины в РФ Василий Покотило из-за акции украинских националистов на Львовщине.

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует прессекретар МИД РФ Марию Захарову

Дословно Захарова: " 10 июня в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года.

В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников".

Предыстория: 6 июня сотрудники российского консульства в селе Заболотовцы на Львовщине хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину.

Представители "Нацкорпуса" помешали им это сделать.

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Темы: ЛьвовРосcияМИД
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