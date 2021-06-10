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Скандал у Лісабоні: мерія передала посольству РФ дані організаторів акції проти Путіна

Четвер, 10 червня 2021, 17:02

Мер Лісабона Фернандо Медіна публічно вибачився після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції на підтримку Алєксєя Навального посольству Росії в Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

За місцевим законодавством організатори мітингу в Лісабоні повинні подати в мерію контактні дані принаймні трьох організаторів. Ці дані потім передаються поліцію.

Троє організаторів акції протесту (з подвійним громадянством, російським і португальським) звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства Росії в Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, включаючи ім'я, адресу, ідентифікаційний номер і номер телефону.

Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що муніципалітет відправив ці дані російській владі.

"Сумна в усіх відношеннях помилка, якої не мало бути: в посольство були передані дані особистого характеру", - сказав мер.

Медіна сказав, що особисто розмовляв з організаторами демонстрації, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом: спочатку в поліцію громадської безпеки (PSP), а потім в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку посольство Росії.

"Це була бюрократична помилка. В даному випадку ця інформація не могла і не повинна була передаватися", - сказав він, додавши, що муніципалітет змінив процедури, щоб запобігти повторенню таких ситуацій.

Мер також висловився щодо побоювань з приводу безпеки громадян, інформація про яких зараз знаходиться в розпорядженні уряду Росії. "Я сподіваюся, що все піде своїм шляхом. Деякі з них є португальськими громадянами, які перебувають під захистом португальської влади", - сказав він.

Теми: Португалія


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