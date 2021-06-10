Скандал у Лісабоні: мерія передала посольству РФ дані організаторів акції проти Путіна

Мер Лісабона Фернандо Медіна публічно вибачився після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції на підтримку Алєксєя Навального посольству Росії в Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

За місцевим законодавством організатори мітингу в Лісабоні повинні подати в мерію контактні дані принаймні трьох організаторів. Ці дані потім передаються поліцію.

Троє організаторів акції протесту (з подвійним громадянством, російським і португальським) звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства Росії в Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, включаючи ім'я, адресу, ідентифікаційний номер і номер телефону.

Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що муніципалітет відправив ці дані російській владі.

"Сумна в усіх відношеннях помилка, якої не мало бути: в посольство були передані дані особистого характеру", - сказав мер.

Медіна сказав, що особисто розмовляв з організаторами демонстрації, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом: спочатку в поліцію громадської безпеки (PSP), а потім в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку посольство Росії.

"Це була бюрократична помилка. В даному випадку ця інформація не могла і не повинна була передаватися", - сказав він, додавши, що муніципалітет змінив процедури, щоб запобігти повторенню таких ситуацій.

Мер також висловився щодо побоювань з приводу безпеки громадян, інформація про яких зараз знаходиться в розпорядженні уряду Росії. "Я сподіваюся, що все піде своїм шляхом. Деякі з них є португальськими громадянами, які перебувають під захистом португальської влади", - сказав він.