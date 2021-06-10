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Скандал в Лиссабоне: мэрия передала посольству РФ данные организаторов акции против Путина

Четверг, 10 июня 2021, 17:02

Мэр Лиссабона Фернандо Медина публично извинился после того, как стало известно, что городские власти передали личные данные участников акции в поддержку Алексея Навального посольству России в Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

По местному законодательству организаторы митинга в Лиссабоне должны подать в мэрию контактные данные по крайней мере трех организаторов. Эти данные затем передаются полиции.

Трое организаторов акции протеста (с двойным гражданством, российским и португальским) обратились в городской совет с просьбой провести демонстрацию перед зданием посольства России в Лиссабоне. Они предоставили различные личные данные, включая имя, адрес, идентификационный номер и номер телефона.

Впоследствии португальским СМИ стало известно, что муниципалитет отправил эти данные российским властям.

"Печальная во всех отношениях ошибка, которой не должно было быть: в посольство были переданы данные личного характера", - сказал мэр.

Медина сказал, что лично разговаривал с организаторами демонстрации, оправдывая инцидент тем, что эта информация была передана бюрократическим путем: сначала в полицию общественной безопасности (PSP), а затем в организацию, где планировалось проведение демонстрации. В этом случае посольство России.

"Это была бюрократическая ошибка. В данном случае эта информация не могла и не должна была передаваться", - сказал он, добавив, что муниципалитет изменил процедуры, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций.

Мэр также высказался относительно опасений по поводу безопасности граждан, информация о которых сейчас находится в распоряжении правительства России. "Я надеюсь, что все пойдет своим путем. Некоторые из них являются португальскими гражданами, находящимися под защитой португальской власти", - сказал он.

Темы: Португалия


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