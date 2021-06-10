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Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Четвер, 10 червня 2021, 17:21
Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнавати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, що вже з 11 червня відкриває можливість подорожей.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення", - повідомив він.

Визнання свідоцтв означає, що будуть прийняті усі вакцини, сертифіковані для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною, Молдовою та Грузією.

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Теми: ЄСУгорщинаУкраїна
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