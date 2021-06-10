Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации

Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - сообщил он.

Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией, Молдовой и Грузией.