Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации
Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - сообщил он.
Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией, Молдовой и Грузией.
Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021