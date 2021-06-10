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Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі

Четвер, 10 червня 2021, 17:57

Європейський парламент закликав запровадити додаткові санкції проти Білорусі та відсторонити її від спортивних подій.

Відповідна резолюція була ухвалена у четвер 626 голосами "за", 16 "проти" та 36 "утрималися", повідомляє "Європейська правда".

"Парламент закликає ЄС покарати причетних до примусової посадки літака в Мінську 23 травня та затримання журналіста Романа Протасевича. Євродепутати рішуче засуджують викрадення літака авіакомпанії Ryanair як акт державного тероризму і закликають звільнити Протасевича та Софію Сапегу, а також всіх інших політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Резолюція закликає Раду ЄС якомога швидше запровадити санкції проти білоруських фізичних та юридичних осіб, причетних до примусової посадки та викрадення людей.

"Держави-члени ЄС також повинні вкрай терміново приступити до розробки наступного пакету санкцій проти тих, хто минулого року брав участь або був співучасником фальсифікацій на виборах та подальших порушень прав людини в Білорусі", - йдеться в тексті.

Крім того, члени Європарламенту закликають до швидких економічних та секторальних заходів, спрямованих на ключові білоруські галузі, зокрема на сировину та нафтопродукти, калійну, металургійну та деревообробну галузі.

"Потрібно суворо відмовити у фінансовій підтримці режиму, відмовити у будь-яких нових кредитних лініях банків країни, а інвестиції в інфраструктуру або економічні підприємства повинні бути припинені. Європейські фінансові установи не повинні отримувати облігації або будь-який інший фінансовий інструмент, випущений білоруським урядом та афілійованими державними установами", - йдеться у резолюції

У проєкті резолюції також містився заклик розглянути питання про тимчасове виключення Білорусі з міжнародної системи грошових переказів SWIFT, але на сайті Європарламенту поки не уточнюється, чи була прийнята ця поправка.

Резолюція також вимагає відсторонення Білорусі від участі у міжнародних спортивних організаціях та міжнародних заходах, включаючи чемпіонати Європи та світу, та Олімпійські ігри в Токіо.

Депутати Європарламенту також закликають УЄФА забрати права на трансляцію Євро-2020 у білоруського державного телебачення і безкоштовно передати їх незалежному телебаченню "Белсат".

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Теми: Білорусь


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