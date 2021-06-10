Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси

Европейский парламент призвал ввести дополнительные санкции против Беларуси и отстранить ее от спортивных событий.

Соответствующая резолюция была принята в четверг 626 голосами "за", 16 "против" и 36 "воздержались", сообщает "Европейская правда".

"Парламент призывает ЕС наказать причастных к принудительной посадке самолета в Минске 23 мая и задержанию журналиста Романа Протасевича. Евродепутаты решительно осуждают похищение самолета авиакомпании Ryanair как акт государственного терроризма и призывают освободить Протасевича и Софию Сапегу, а также всех других политических заключенных", - говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских физических и юридических лиц, причастных к принудительной посадке самолета и похищению людей.

"Государства-члены также должны срочно приступить к разработке следующего пакета санкций против тех, кто в прошлом году участвовал или был соучастником фальсификаций на выборах и дальнейших нарушений прав человека в Беларуси", - говорится в тексте.

Кроме того, члены Европарламента призывают к быстрым экономическим и секторальным мерам, направленным на ключевые белорусские отрасли, в частности на сырье и нефтепродукты, калийную, металлургическую и деревообрабатывающую промышленность.

"Нужно строго отказать в финансовой поддержке режиму, отказать в любых новых кредитных линиях банкам страны, а инвестиции в инфраструктуру или экономические предприятия должны быть прекращены. Европейские финансовые учреждения не должны получать облигации или любой другой финансовый инструмент, выпущенный белорусским правительством и аффилированными государственными учреждениями", - говорится в резолюции

В проекте резолюции также содержался призыв рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из международной системы денежных переводов SWIFT, но на сайте Европарламента пока не уточняется, была ли принята эта поправка.

Резолюция также требует отстранения Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио.

Депутаты Европарламента также призывают УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам летать в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.