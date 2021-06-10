Підлітки вкрали трубу, по якій постачався кисень хворим у лікарні на Вінниччині

Вінницька поліція встановила підлітків, підозрюваних у крадіжці труби з лікарні, по якій до апаратів ШВЛ постачався кисень пацієнтам у палати.

Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області

Деталі: Викрадену трубу хлопці продали місцевому жителю. Відомо, що підозрюваним 13 та 16 років, їх опитали в присутності батьків. Підлітки розповіли, що отримані від продажу труби гроші витратили "на власні потреби".

Поліція наголошує, що конкретно на час крадіжки труба не була під тиском кисню, тож ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.

Слідство відкрило справу, за статтею передбачене покарання - до п’яти років позбавлення волі. Враховуючи те, що за крадіжку кримінальна відповідальність настає з 14 років, до молодшого будуть вжиті виховні заходи.