Подростки украли трубу, по которой поставлялся кислород больным в больнице на Винниччине

Винницкая полиция установила подростков, подозреваемых в краже трубы из больницы, по которой к аппаратам ИВЛ поставлялся кислород пациентам в палаты.

Источник: отдел коммуникации полиции Винницкой области

Детали: Похищенную трубу мальчишки продали местному жителю. Известно, что подозреваемым 13 и 16 лет, их опросили в присутствии родителей. Подростки рассказали, что полученные от продажи трубы деньги потратили "на собственные нужды".

Полиция отмечает, что именно на время кражи труба не была под давлением кислорода, поэтому ни несовершеннолетние, ни пациенты больницы не пострадали.

Следствие открыло дело по статье предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы. Учитывая то, что за кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет, к младшему будут приняты воспитательные меры.