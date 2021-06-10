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Україна і Угорщина домовляються про спрощення поїздок у туристичний сезон

Четвер, 10 червня 2021, 18:16

Україна та Угорщина ведуть перемовини про спрощення умов для взаємних подорожей у туристичний сезон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке МЗС України за підсумками консультацій на рівні заступників міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андраша Барані.

"Сторони наголосили на необхідності полегшення умов для взаємних подорожей громадян України і Угорщини в період туристичного сезону", - зазначають у ньому.

Деталі щодо того, які вимоги до мандрівників можуть бути спрощені, наразі не розголошуються.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Угорщина першою з країн ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про щеплення від коронавірусу.

Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною, Молдовою та Грузією. 

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Теми: УгорщинаУкраїна


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