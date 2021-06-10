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Украина и Венгрия договариваются об упрощении поездок в туристический сезон

Четверг, 10 июня 2021, 18:16

Украина и Венгрия ведут переговоры об упрощении условий для взаимных поездок в туристический сезон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике МИД Украины по итогам консультаций на уровне заместителей министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андраша Барани.

"Стороны подчеркнули необходимость облегчения условий для взаимных поездок граждан Украины и Венгрии в период туристического сезона", - отмечают в нем.

Деталей о том, какие требования к путешественникам могут быть упрощены, пока не разглашают.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Венгрия первой из стран ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о прививке от коронавируса.

Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией, Молдовой и Грузией.

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Темы: ВенгрияУкраина


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