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Столтенберг поговорив із Зеленським про саміт НАТО та Росію

Четвер, 10 червня 2021, 19:03

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек написав у Twitter.

"Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ", - написав Столтенберг.

Генсек зазначив, що на майбутньому саміті лідери країн-членів Альянсу розглянуть агресивну поведінку Росії та рішучу підтримку партнерів з боку НАТО.

"Він підкреслив, що, як очікується, лідери країн-членів Альянсу підтвердять свою прихильність політиці НАТО щодо відкритих дверей та рішенням, прийнятим на саміті в Бухаресті", - йдеться у заяві.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формат для участі української сторони в червневому саміті лідерів країн Альянсу на тлі російської агресії в регіоні.

Раніше Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Читайте також План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

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Теми: РосіяЗеленськийНАТО
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