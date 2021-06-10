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Столтенберг поговорил с Зеленским о саммите НАТО и России

Четверг, 10 июня 2021, 19:03

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита лидеров Альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек написал в Twitter.

"Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я отметил нашу постоянную политическую и практическую поддержку и поддержал их процесс реформ", - написал Столтенберг.

Генсек отметил, что на предстоящем саммите лидеры стран-членов Альянса рассмотрят агрессивное поведение России и решительную поддержку партнеров со стороны НАТО.

"Он подчеркнул, что, как ожидается, лидеры стран-членов Альянса подтвердят свою приверженность политике открытых дверей и решениям, принятым на саммите в Бухаресте", - говорится в заявлении.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе и Украину на него не приглашали.

Как объясняли в Альянсе, встреча не предусматривает участия стран-партнеров, поэтому не приглашали представителей Украины или Грузии.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может понять, как можно не найти формат для участия украинской стороны в июньском саммите лидеров стран Альянса на фоне российской агрессии в регионе.

Ранее Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) на июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

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Темы: РосcияЗеленскийНАТО
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