У Франції засудили чоловіка, який дав ляпаса Макрону

У Франції засудили до 4 місяців ув'язнення чоловіка, який вдарив президента Еммануеля Макрона під час публічного заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Обвинувачений постав перед судом 10 червня через два дні після встановлення фактів. Прокуратура просила для нього 18 місяців ув'язнення.

28-річний Деміен Тарель під час слухання, яке тривало два дні, визнав, що "завдав удар по голові держави і вимовив слова, які засуджують політику", говориться в заяві прокурорів.

Він також сказав, що був близький до руху "жовтих жилетів" і поділяв "традиційні політичні переконання правих або ультраправих", але не "належав до жодної з партій чи активізму".

Що стосується його мотивації, він сказав, що "діяв інстинктивно і не замислювався, коли висловлював своє невдоволення".

Сам Макрон не подавав скаргу, але справу відкрила прокуратура, яка заявила, що бачить в цьому ляпасі "політичне вираження", підкресливши, що цей жест був "не тільки бажанням завдати удару", але і "бажанням принизити".

Звинувачення також вимагало заборону на носіння зброї і позбавлення громадянських прав на 5 років.

Заарештований друг обвинуваченого, який знімав напад на главу держави, "отримає повістку в суд до кінця другої половини 2022 року у зв'язку зі злочинами, "пов'язаними з незаконним зберіганням зброї", виявленої в його будинку, сказав суддя.