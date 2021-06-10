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Во Франции осудили мужчину, давшего пощечину Макрону

Четверг, 10 июня 2021, 19:25

Во Франции приговорили к 4 месяцам заключения мужчину, ударившего президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Обвиняемый предстал перед судом 10 июня, через два дня после установления фактов. Прокуратура просила для него 18 месяцев заключения.

28-летний Дэмиен Тарель во время слушания, которое длилось два дня, признал, что "ударил главу государства и произнес слова, осуждающие политику", говорится в заявлении прокуроров.

Он также сказал, что был близок к движению "желтых жилетов" и разделял "традиционные политические убеждения правых или ультраправых", но не "принадлежал к какой-либо партии или активизму".

Что касается его мотивации, он сказал, что "действовал инстинктивно и не задумывался, когда выражал свое недовольство".

Сам Макрон не подавал жалобу, но дело открыла прокуратура, заявившая, что видит в этой пощечине "политическое выражение", подчеркнув, что этот жест был "не только желанием нанести удар", но и "желанием унизить".

Обвинение также требовало запрет на ношение оружия и лишение гражданских прав на 5 лет.

Арестованный друг обвиняемого, который снимал нападение на главу государства, "получит повестку в суд до конца второй половины 2022 года в связи с преступлениями, связанными с незаконным хранением оружия", обнаруженным в его доме, сказал судья.

Темы: МакронФранция


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