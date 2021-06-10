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Школярка застрелила підлітка після ЗНО: робили фото для соцмереж

Четвер, 10 червня 2021, 19:40

У Бучанському районі Київщини 15-річна дівчина застрелила з рушниці 16-річного хлопця під час "фотосесії" для соціальних мереж. 

Джерело: поліція Київської області 

Деталі: У поліції кажуть, що четверо школярів після складання ЗНО пішли до приватного будинку одного із підлітків. Там вони взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж. 

В результаті, 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Юнак помер на місці.

 

За попередніми даними, батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.

Наразі поліція відкрила провадження за статтею "Вбивство через необережність". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область


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