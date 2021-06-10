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Школьница застрелила подростка после ВНО: делали фото для соцсетей

Четверг, 10 июня 2021, 19:40

В Бучачском районе Киевщины 15-летняя девушка застрелила из ружья 16-летнего парня во время "фотосессии" для социальных сетей.

Источник: полиция Киевской области

Детали: В полиции говорят, что четверо школьников после прохождения ВНО пошли в частный дом одного из подростков. Там они взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для соцсетей.

В результате, 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в груди 16-летнего парня. Юноша скончался на месте.

 

По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье.

Сейчас полиция открыла производство по статье "Убийство по неосторожности". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область


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