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У Німеччині ексміністра позбавили наукового ступеня через плагіат

Четвер, 10 червня 2021, 19:55

Колишнього міністра у справах сім'ї Німеччини Франциску Гіффей, яка подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації, позбавили наукового ступеня доктора.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Вільний університет Берліна оголосив, що одноголосно вирішив позбавити Гіффей наукового ступеня, дійшовши висновку про "обман щодо самостійності її наукової роботи".

Університет виявив, що в дипломній роботі були використані роботи інших авторів без належного їх цитування чи вказівок.

Втрата наукового звання є особистим ударом для політика від Соціал-демократичної партії, яка сподівається стати мером Берліна після виборів у вересні.

Гіффей сказала, що прийняла це рішення, але продовжувала захищати свої дослідження. "Як і в минулому, я дотримуюсь своєї заяви, що подала роботу в 2009 році зі своїми знаннями і чистим сумлінням", - сказала вона.

Гіффей подала у відставку 19 травня. Передумовою стали дискусії навколо докторської дисертації, яку вона подала в 2010 році до Вільного університету Берліна. У лютому 2019 року стало відомо, що дисертація перевіряється через підозру в плагіаті. Ця перевірка закінчилась у жовтні 2019 року доганою, але Гіффей дозволили зберегти докторський ступінь.

Пізніше у листопаді 2020 року Гіффей оголосила, що відмовляється від свого докторського ступеня. До цього вона давала зрозуміти, що подасть у відставку з посади міністра, якщо її звання буде скасовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинанаука
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