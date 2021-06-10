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В Германии экс-министра лишили ученой степени за плагиат

Четверг, 10 июня 2021, 19:55

Бывшего министра по делам семьи Германии Франциску Гиффей, которая подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации, лишили ученой степени доктора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Свободный университет Берлина объявил, что единогласно решил лишить Гиффей ученой степени, прийдя к выводу об "обмане относительно самостоятельности ее научной работы".

Университет обнаружил, что в дипломной работе были использованы работы других авторов без надлежащего цитирования или указаний.

Потеря научного звания является личным ударом для политика от Социал-демократической партии, которая надеется стать мэром Берлина после выборов в сентябре.

Гиффей сказала, что приняла это решение, но продолжала защищать свои исследования. "Как и в прошлом, я придерживаюсь своего заявления, что подала работу в 2009 году со своими знаниями и чистой совестью", - сказала она.

Гиффей подала в отставку 19 мая. Причиной стали дискуссии вокруг докторской диссертации, которую она подала в 2010 году в Свободном университете Берлина. В феврале 2019 года стало известно, что диссертация проверяется по подозрению в плагиате. Эта проверка закончилась в октябре 2019 года выговором, но Гиффей позволили сохранить докторскую степень.

Позже в ноябре 2020 года Гиффей объявила, что отказывается от своей докторской степени. До этого она давала понять, что подаст в отставку с поста министра, если ее звание будет отменено.

Темы: Германиянаука


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