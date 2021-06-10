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Байден почав візит до Європи з попередження для Росії

Четвер, 10 червня 2021, 20:36
Байден почав візит до Європи з попередження для Росії

Президент США Джо Байден почав свою першу закордонну поїздку з попередження Росії, що вона зіткнеться з "серйозними і значущими" наслідками, якщо буде займатися шкідливою діяльністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден, звертаючись до приблизно 1000 військовослужбовців та їх сімей на британській авіабазі, сказав, що передасть чітке послання президенту Росії Владіміру Путіну, коли вони зустрінуться наступного тижня.

"Ми не прагнемо до конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин ... але я ясно дав зрозуміти: Сполучені Штати відповідатимуть рішуче і конструктивно, якщо російський уряд буде займатися шкідливою діяльністю", - сказав Байден.

Він заявив, що сповнений рішучості відновити трансатлантичні зв'язки і переосмислити відносини з Росією після чотирьох важких років правління Дональда Трампа, чиї тарифи і вихід з договорів загострили відносини з основними союзниками.

"Це моя перша закордонна поїздка як президента Сполучених Штатів. Я прямую на G7, потім на саміт НАТО, а потім зустрінуся з паном Путіним, щоб повідомити йому те, що я хочу, щоб він знав", - сказав Байден.

"На кожному етапі шляху ми збираємося дати зрозуміти, що Сполучені Штати повернулися, і демократії світу об'єднуються, щоб вирішувати найскладніші проблеми і проблеми, які мають найбільше значення для нашого майбутнього", - додав він.

Байден сказав репортерам, що його мета - "зміцнити альянс, дати зрозуміти Путіну і Китаю, що Європа і Сполучені Штати тісно пов'язані".

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Теми: БайденРосія
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