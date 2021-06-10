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Байден начал визит в Европу с предупреждения для России

Четверг, 10 июня 2021, 20:36

Президент США Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку с предупреждения России, что она столкнется с "серьезными и значимыми" последствиями, если будет заниматься вредоносной деятельностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден, обращаясь к примерно 1000 военнослужащим и их семьям на британской авиабазе, сказал, что передаст четкое послание президенту России Владимиру Путину, когда они встретятся на следующей неделе.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений...но я ясно дал понять: Соединенные Штаты ответят решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью", - сказал Байден.

Он заявил, что полон решимости восстановить трансатлантические связи и переосмыслить отношения с Россией после четырех тяжелых лет правления Дональда Трампа, чьи тарифы и выход из договоров обострили отношения с основными союзниками.

"Это моя первая зарубежная поездка в качестве президента Соединенных Штатов. Я направляюсь на G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

"На каждом этапе пути мы собираемся дать понять, что Соединенные Штаты вернулись, и демократии мира объединяются, чтобы решать самые сложные проблемы и проблемы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего", - добавио он.

Байден сказал репортерам, что его цель - "укрепить альянс, дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты тесно связаны".

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Темы: БайденРосcия


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