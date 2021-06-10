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США розраховують на повернення послів до Вашингтона і Москви після саміту – ЗМІ

Четвер, 10 червня 2021, 21:28

В адміністрації США розраховують на повернення послів до Вашингтона і Москви за підсумками саміту Джо Байдена і Владіміра Путіна в Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на джерела.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

Відсутність послів зробила ведення базової дипломатії ще важчою в той час, коли відносини між країнами і без того сильно натягнуті.

"Ми не думаємо про американо-російські саміти з точки зору результатів. Ми думаємо про це як про можливість повідомити про наші наміри та можливості ", - сказав цього тижня радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Представник Держдепартаменту заявив, що посол Салліван "повернеться до Москви в найближчі тижні" і що США як і раніше прихильні "відкриттю каналів зв'язку з російським урядом, як для просування інтересів США, так і для зниження ризику прорахунків між нашими країнами".

В останні роки скорочення дипломатичного корпусу в обох країнах було величезним: в 2016 році США вислали 35 співробітників російської розвідки і закрили два російських комплекси, Путін вислав понад 70 американських дипломатів у 2017 році, а США наказали Росії закрити свої консульства в Сан-Франциско і Сіетлі в 2017 і 2018 роках.

У квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.

У травні США закрили останнє консульство у РФ у місті Єкатеринбург.

Теми: Росіядипломатичні відносини


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