США рассчитывают на возвращение послов в Вашингтон и Москву после саммита – СМИ

В администрации США рассчитывают на возвращение послов в Вашингтон и Москву по итогам саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан покинул Москву почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.

Отсутствие послов сделало ведение базовой дипломатии еще более трудным в то время, когда отношения между странами и без того сильно натянуты.

"Мы не думаем об американо-российских саммитах с точки зрения результатов. Мы думаем об этом как о возможности сообщить о наших намерениях и возможностях", - сказал на этой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Госдепартамента заявил, что посол Салливан "вернется в Москву в ближайшие недели" и что США по-прежнему привержены "открытию каналов связи с российским правительством, как для продвижения интересов США, так и для снижения риска просчетов между нашими странами".

В последние годы сокращение дипломатического корпуса в обеих странах было огоромным: в 2016 году США выслали 35 сотрудников российской разведки и закрыли два российских комплекса, Путин выслал более 70 американских дипломатов в 2017 году, а США приказали России закрыть свои консульства в Сан-Франциско и Сиэтле в 2017 и 2018 годах.

В апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и продолжающуюся оккупацию Крыма. В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми высокопоставленным правительственным чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и налагает строгие ограничения на персонал в посольстве США.