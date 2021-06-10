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США обіцяють переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"

Четвер, 10 червня 2021, 23:04

Сполучені Штати обіцяють і надалі переслідувати фізичних та юридичних осіб, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2".

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує "Укрінформ" 

Пряма мова: "Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти організацій та фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції і це демонструватиме, що ми й далі займаємо позицію проти цього трубопроводу".

Деталі: Речник додав, що США будуть використовувати не лише санкції, а й дипломатичні інструменти. За його словами, позиція Вашингтона щодо газопроводу залишається чіткою. Вона полягає у тому, що США проти трубопроводу, оскільки це геополітичний проєкт Росії, який загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку інших країн-партнерів, зокрема і України. 

Що передувало: Компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік – 2", впродовж декількох місяців нею можуть пустити газ.

Передісторія:

Читайте також: Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США 

Теми: Північний потік-2США


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