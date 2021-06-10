Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США обещают преследовать причастных к строительству "Северного потока-2"

Четверг, 10 июня 2021, 23:04

Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы продолжим принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, которая подпадает под санкции и это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода".

Детали: Спикер добавил, что США будут использовать не только санкции, но и дипломатические инструменты. По его словам, позиция Вашингтона по газопроводу остается четкой. Она заключается в том, что США против трубопровода, поскольку это геополитический проект России, что угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность других стран-партнеров, в том числе и Украины.

Что предшествовало: Компания Nord Stream 2 AG завершила работы по укладке труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", в течение нескольких месяцев по ней могут пустить газ.

Напоминаем:

Читайте также: Председатель газотранспортной системы Макогон: невозможно импортировать газ из России, а безопасность - из США

Темы: Северный поток-2США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Порошенко о "пленках Медведчука", УЕФА

WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Лозунги, которые не нравятся УЕФА и РФ, хотят сделать футбольными символами Украины

Экс-сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса – ОГПУ

"Зомбирование" – Порошенко о расследовании касательно "пленок Медведчука"

Новости 10 июня: УЕФА против надписи "Героям слава", признание свидетельства вакцинации Украины

Все новости...
Северный поток-2
Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены
Шмыгаль о "Северном потоке-2": Экономическое оружие Кремля
Байден и Меркель обсудят "Северный поток-2" – Белый дом
Последние новости
08:59
Полностью вакцинированы против COVID уже 200 тысяч жителей Украины
08:51
Германия начала внедрять цифровой сертификат вакцинации
08:24
Covid в Украине: 1 603 случая за сутки, в Киеве по-прежнему больше всего
08:00
Главные новости четверга и ночи: Порошенко о "пленках Медведчука", УЕФА
07:48
Продовольственная ситуация в Эфиопии достигла уровня катастрофы, в ООН говорят о голоде
07:35
Оккупанты 12 раз нарушали "тишину", есть раненый
06:46
Украина оказалась на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19
05:54
США сняли санкции с трех бывших иранских чиновников
04:59
Восемь человек погибли при взрывах в йеменском Марибе
04:02
WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели
Все новости...