США обещают преследовать причастных к строительству "Северного потока-2"

Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы продолжим принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, которая подпадает под санкции и это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода".

Детали: Спикер добавил, что США будут использовать не только санкции, но и дипломатические инструменты. По его словам, позиция Вашингтона по газопроводу остается четкой. Она заключается в том, что США против трубопровода, поскольку это геополитический проект России, что угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность других стран-партнеров, в том числе и Украины.

Что предшествовало: Компания Nord Stream 2 AG завершила работы по укладке труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", в течение нескольких месяцев по ней могут пустить газ.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" оружием Кремля, по его словам, Украина будет настаивать на остановке строительства газопровода.

Делегация США во главе с президентом Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода "Северный поток-2 "и последствий его строительства.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора" Северного потока-2 "- Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

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