Ексспівробітниця інституту біотехнологій вкрала штами небезпечного вірусу – ОГПУ

Колишня завідуюча сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів начебто вкрала небезпечні штами вірусів, які є збудниками заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, колишня співробітниця інституту привласнила небезпечні штами вірусів, маючи до них доступ.

Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

Окрім того, жінка начебто вирішила приховати злочин, а тому порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Вказується, що вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу. А потім не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

Зберігала штами вірусів вона вдома у холодильнику.

Наразі їй повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.