Экс-сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса – ОГПУ

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы вирусов, которые являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, бывшая сотрудница института присвоила опасные штаммы вирусов, имея к ним доступ.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.

Кроме того, женщина якобы решила скрыть преступление, а потому нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Указывается, что она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. А потом не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Сохраняла штаммы вирусов она дома в холодильнике.

Сейчас ей сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.