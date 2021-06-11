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Джонсон: Британія подарує бідним країнам 100 млн доз вакцини від COVID-19

П'ятниця, 11 червня 2021, 02:43

Великобританія почне дарувати вакцини проти коронавірусу біднішим країнам в найближчі кілька тижнів: у наступному році доставлять понад 100 мільйонів надлишкових доз.

Джерело: BBC  з посиланням на прем’єра Британії Бориса Джонсона напередодні саміту G7

Деталі: Джонсон сказав, що завдяки успіху програми вакцинації Британія тепер може  поділитися вакцинами.

Зокрема, перші 5 млн доз з Великобританії передадуть до кінця вересня, а ще 25 млн - до кінця року.

Приблизно п'ята частина доз, безоплатно наданих Сполученим Королівством, буде доставлена ​​по спеціальній угоді з нужденними країнами, а решта будуть передані через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX.

Як повідомляється, це не перший внесок уряду Великобританії в глобальну вакцинацію - він вже пожертвував понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів для COVAX.

Нагадаємо: 10 червня стало відомо, що США планують поділитися зі світом ще 500 млн доз вакцини від коронавірусу. Вони будуть поставлені до червня 2022 року, з яких 200 млн - до кінця 2021 року.

Теми: вакцинаціяБританіякоронавірус


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