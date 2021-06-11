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Джонсон: Британия подарит бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19

Пятница, 11 июня 2021, 02:43
Джонсон: Британия подарит бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19

Великобритания начнет дарить вакцины против коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель: в следующем году доставят более 100 млн избыточных доз.

Источник: BBC со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона накануне саммита G7

Детали: Джонсон сказал, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами.

В частности, первые 5 млн доз из Великобритании передадут до конца сентября, а еще 25 млн - до конца года.

Примерно пятая часть доз, безвозмездно предоставленных Соединенным Королевством, будет доставлена ​​по специальным соглашениям с нуждающимися странами, а остальные будут переданы через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.

Как сообщается, это не первый вклад правительства Великобритании в глобальную вакцинацию - оно уже пожертвовало более 500 млн фунтов стерлингов для COVAX.

Напомним: 10 июня стало известно, что США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Они будут поставлены до июня 2022 года, из которых 200 млн - до конца 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус
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