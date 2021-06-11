Джонсон: Британия подарит бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19
Великобритания начнет дарить вакцины против коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель: в следующем году доставят более 100 млн избыточных доз.
Источник: BBC со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона накануне саммита G7
Детали: Джонсон сказал, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами.
В частности, первые 5 млн доз из Великобритании передадут до конца сентября, а еще 25 млн - до конца года.
Примерно пятая часть доз, безвозмездно предоставленных Соединенным Королевством, будет доставлена по специальным соглашениям с нуждающимися странами, а остальные будут переданы через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.
Как сообщается, это не первый вклад правительства Великобритании в глобальную вакцинацию - оно уже пожертвовало более 500 млн фунтов стерлингов для COVAX.
Напомним: 10 июня стало известно, что США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Они будут поставлены до июня 2022 года, из которых 200 млн - до конца 2021 года.