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WP: Росія збирається надати Ірану супутник — він зможе відстежувати потенційні військові цілі

П'ятниця, 11 червня 2021, 04:02
WP: Росія збирається надати Ірану супутник — він зможе відстежувати потенційні військові цілі

Росія збирається надати Ірану вдосконалений супутник Kanopus-V, який дозволить йому відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела Washington Post - нинішнього і колишнього американського чиновника і високопоставленого урядовця з Близького Сходу

Деталі: Kanopus-V може бути запущений з Росії протягом декількох місяців.

Kanopus-V оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Він  дозволить "безперервно спостерігати за об'єктами, починаючи від нафтопереробних заводів в Перській затоці і ізраїльських військових баз до іракських казарм, в яких розміщуються американські війська".

Хоча Kanopus-V продається для цивільного використання, лідери Корпусу вартових ісламської революції Ірану з 2018 року здійснили кілька поїздок до Росії, щоб допомогти в переговорах щодо угоди. Повідомляється, цієї весни російські експерти вирушили до Ірану, щоб допомогти навчити бригади, які будуть управляти супутником з недавно побудованого об'єкта недалеко від Караджа на захід від Тегерана.

За повідомленням WP, на супутнику буде встановлено російське обладнання, "включаючи камеру з роздільною здатністю 1,2 метра, що є значним поліпшенням у порівнянні з нинішніми можливостями Ірану, але все ж далеко не за якістю, що досягається американськими супутниками-шпигунами".

Зазначається, що повідомлення було опубліковане за кілька днів до зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна в Женеві, а також у зв'язку з тим, що Іран і США ведуть непрямі переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року, покликаної обмежити ядерну програму Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІранРосія
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