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WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Пятница, 11 июня 2021, 04:02

Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит ему отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters со ссылкой на источники Washington Post - нынешнего и бывшего американского чиновника и высокопоставленного чиновника с Ближнего Востока

Детали: Kanopus-V может быть запущен из России в течение нескольких месяцев.

Kanopus-V оснащен камерой с высоким разрешением. Он позволит "непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, в которых размещаются американские войска".

Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по сделке. Сообщается, этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь научить бригады, будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

По сообщению WP, на спутнике будет установлено российское оборудование, "включая камеру с разрешением 1,2 метра, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но все же далеко не по качеству, что достигается американскими спутниками-шпионами".

Отмечается, что сообщение было опубликовано за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве, а также в связи с тем, что Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, призванной ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

Темы: ИранРосcия


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