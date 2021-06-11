Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Пятница, 11 июня 2021, 04:02
WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит ему отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters со ссылкой на источники Washington Post - нынешнего и бывшего американского чиновника и высокопоставленного чиновника с Ближнего Востока

Детали: Kanopus-V может быть запущен из России в течение нескольких месяцев.

Kanopus-V оснащен камерой с высоким разрешением. Он позволит "непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, в которых размещаются американские войска".

Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по сделке. Сообщается, этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь научить бригады, будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

По сообщению WP, на спутнике будет установлено российское оборудование, "включая камеру с разрешением 1,2 метра, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но все же далеко не по качеству, что достигается американскими спутниками-шпионами".

Отмечается, что сообщение было опубликовано за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве, а также в связи с тем, что Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, призванной ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

Темы: ИранРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: