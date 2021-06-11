Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вісім людей загинули у вибухах в єменському Марібі

П'ятниця, 11 червня 2021, 04:59

Щонайменше вісім людей загинули в результаті вибухів в єменському місті Маріб.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра інформації країни Муаммара аль-Іріані

Деталі: За словами Муаммара аль-Іріані, вибухи були зумовлені ракетними і безпілотними ударами, завданими силами хуситів, які намагаються захопити багатий газом регіон.

Муаммар аль-Іріані сказав, що хусити випустили дві балістичні ракети і два збройні безпілотники і вразили мечеть, комерційний центр і жіночу виправну установу. Представник армії раніше повідомив телеканалу Al Hadath, що ракети вразили житловий район і комерційний ринок. Він сказав, що хусити запустили два безпілотника, але один був збитий, а інший вибухнув в повітрі.

Початкове число загиблих, за словами Муаммара аль-Іріані, становить вісім осіб. Ще 27 осіб були поранені. Два джерела повідомили Reuters, що в лікарні п'ятеро вбитих і більше 15 людей поранені.

Від руху хуситів не було підтверджень атаки.

Раніше в цьому місяці не менше 17 людей загинули в результаті вибуху біля автозаправної станції в Марібе. Уряд звинуватив в цьому ракету хуситів, але група повідомила, що вона вразила військовий табір.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну криза в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

ООН за підтримки Штатів наполягає на припиненні вогню і припинення наступу хуситів в Марібе, де проживає близько мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Теми: війнавибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому

Українська збірна планує грати з "Героями" на формі

Футбольним символом держави затвердили гасло "Слава Україні – Героям слава"

Меркель полетить до Байдена домовлятись про "Північний потік-2" – ЗМІ

таблиця"Слугу народу" майже наздогнали у рейтингу партій

Соціологи опублікували свіжий президентський рейтинг

Усі новини...
війна
Назвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС
Ізоляція. "Ефект метелика" в Соледарі
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
Останні новини
13:38
У Києві до літнього сезону готові 14 пляжів
13:15
відеоЕкснардеп прийшов п'яним на засідання суду про розікрадені мільйони
13:15
В Росії виявили рекордну з лютого кількість хворих на коронавірус
13:11
фотоУ Гуляйполі фейкова "рада" закликала до захоплення влади – СБУ
13:02
Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому
12:56
Українська збірна планує грати з "Героями" на формі
12:49
Рожкова планує залишатися в НБУ ще щонайменше 4 роки
12:27
фотоУкрпошта випустила марку до Євро-2020
12:17
Керівниця нацпарку "Тузлівські лимани" поскаржилась на поліцію в Бюро розслідувань
12:17
ЄБРР надасть кредит українському газовому трейдеру
Усі новини...