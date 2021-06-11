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Вісім людей загинули у вибухах в єменському Марібі

П'ятниця, 11 червня 2021, 04:59
Вісім людей загинули у вибухах в єменському Марібі

Щонайменше вісім людей загинули в результаті вибухів в єменському місті Маріб.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра інформації країни Муаммара аль-Іріані

Деталі: За словами Муаммара аль-Іріані, вибухи були зумовлені ракетними і безпілотними ударами, завданими силами хуситів, які намагаються захопити багатий газом регіон.

Муаммар аль-Іріані сказав, що хусити випустили дві балістичні ракети і два збройні безпілотники і вразили мечеть, комерційний центр і жіночу виправну установу. Представник армії раніше повідомив телеканалу Al Hadath, що ракети вразили житловий район і комерційний ринок. Він сказав, що хусити запустили два безпілотника, але один був збитий, а інший вибухнув в повітрі.

Початкове число загиблих, за словами Муаммара аль-Іріані, становить вісім осіб. Ще 27 осіб були поранені. Два джерела повідомили Reuters, що в лікарні п'ятеро вбитих і більше 15 людей поранені.

Від руху хуситів не було підтверджень атаки.

Раніше в цьому місяці не менше 17 людей загинули в результаті вибуху біля автозаправної станції в Марібе. Уряд звинуватив в цьому ракету хуситів, але група повідомила, що вона вразила військовий табір.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну криза в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

ООН за підтримки Штатів наполягає на припиненні вогню і припинення наступу хуситів в Марібе, де проживає близько мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Теми: війнавибух
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