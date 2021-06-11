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Восемь человек погибли при взрывах в йеменском Марибе

Пятница, 11 июня 2021, 04:59

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрывов в йеменском городе Мариб.

Источник: Reuters со ссылкой на министра информации страны Муаммара аль-Ириани

Детали: По словам Муаммара аль-Ириани, взрывы были обусловлены ракетными и беспилотными ударами, нанесенными силами хуситов, которые пытаются захватить богатый газом регион.

Муаммар аль-Ириан сказал, что хуситы выпустили две баллистические ракеты и два вооруженных беспилотника и поразили мечеть, коммерческий центр и женское исправительное учреждение. Представитель армии ранее сообщил телеканалу Al Hadath, что ракеты поразили жилой район и коммерческий рынок. Он сказал, что хуситы запустили два беспилотника, но один был сбит, а другой взорвался в воздухе.

Исходное число погибших, по словам Муаммара аль-Ириани, составляет восемь человек. Еще 27 человек были ранены. Два источника сообщили Reuters, что в больнице пятеро убитых и более 15 человек ранены.

От движения хуситов не было подтверждений атаки.

Ранее в этом месяце не менее 17 человек погибли в результате взрыва у автозаправочной станции в Марибе. Правительство обвинило в этом ракету хуситов, но группа сообщила, что она поразила военный лагерь.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хусит захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Зато Иран поддержал хуситов.

Конфликт, который рассматривается в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, наибольший гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

ООН при поддержке Штатов настаивает на прекращении огня и прекращение наступления хусит в Марибе, где проживает около миллиона внутренне перемещенных лиц.

Темы: войнавзрыв


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