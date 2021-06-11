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США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників

П'ятниця, 11 червня 2021, 05:54
США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників

США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників і двох компаній, які раніше торгували іранськими нафтохімічними продуктами.

Джерело: Reuters  з посиланням на Мінфін США та власне джерело – американського посадовця, який говорив на умовах анонімності

Дослівно заява Мінфіну: "Сьогодні OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США) і Державний департамент також знімають санкції з трьох колишніх посадових осіб уряду Ірану і двох компаній, що раніше займалися купівлею, придбанням, продажем, транспортуванням або маркетингом іранської нафтохімічної продукції".

Деталі: Як повідомляється, виключення з санкційного списку відображає "підтверджену зміну в поведінці або статус" тих, хто потрапив під санкції, і "демонструє прихильність уряду США до скасування санкцій в разі (такої) зміни".

У Мінфіні сказали, що троє осіб засвідчили, "що вони більше не обіймають свої посади в організаціях, пов'язаних з урядом Ірану", додавши, що немає причин для збереження санкцій щодо них.

У заяві Мінфіну не згадуються імена трьох колишніх іранських чиновників або двох компаній, виключених з санкційних списків.

Однак на своєму веб-сайті OFAC повідомило, що видалило трьох осіб з одного зі своїх санкційних списків: Ахмада Галебані, керуючого директора Національної іранської нафтової компанії; Фарзада Базаргана, керуючого директора Hong Kong Intertrade Company, і Мохаммада Мойна, комерційний директор Naftiran Intertrade Company Sarl.

OFAC повідомило, що зняло деякі санкції з Sea Charming Shipping Company Limited і з Aoxing Ship Management Shanghai Limited.

Американський представник заявив, що дії OFAC не пов'язані з зусиллями з  відновлення дотримання Іраном і США ядерної угоди 2015 року. Посадовець назвав цей крок звичайною справою, але він може показати готовність США послабити санкції, коли це буде виправдано.

Очікується, що офіційні особи США і Ірану почнуть свій шостий раунд непрямих переговорів у Відні в ці вихідні – 12-13 червня - щодо того, як обидві сторони можуть відновити дотримання ядерної угоди.

Нагадаємо:

  • Іранська ядерна угода була підписанау 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАІрансанкції
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