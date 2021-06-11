Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників

П'ятниця, 11 червня 2021, 05:54

США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників і двох компаній, які раніше торгували іранськими нафтохімічними продуктами.

Джерело: Reuters  з посиланням на Мінфін США та власне джерело – американського посадовця, який говорив на умовах анонімності

Дослівно заява Мінфіну: "Сьогодні OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США) і Державний департамент також знімають санкції з трьох колишніх посадових осіб уряду Ірану і двох компаній, що раніше займалися купівлею, придбанням, продажем, транспортуванням або маркетингом іранської нафтохімічної продукції".

Деталі: Як повідомляється, виключення з санкційного списку відображає "підтверджену зміну в поведінці або статус" тих, хто потрапив під санкції, і "демонструє прихильність уряду США до скасування санкцій в разі (такої) зміни".

У Мінфіні сказали, що троє осіб засвідчили, "що вони більше не обіймають свої посади в організаціях, пов'язаних з урядом Ірану", додавши, що немає причин для збереження санкцій щодо них.

У заяві Мінфіну не згадуються імена трьох колишніх іранських чиновників або двох компаній, виключених з санкційних списків.

Однак на своєму веб-сайті OFAC повідомило, що видалило трьох осіб з одного зі своїх санкційних списків: Ахмада Галебані, керуючого директора Національної іранської нафтової компанії; Фарзада Базаргана, керуючого директора Hong Kong Intertrade Company, і Мохаммада Мойна, комерційний директор Naftiran Intertrade Company Sarl.

OFAC повідомило, що зняло деякі санкції з Sea Charming Shipping Company Limited і з Aoxing Ship Management Shanghai Limited.

Американський представник заявив, що дії OFAC не пов'язані з зусиллями з  відновлення дотримання Іраном і США ядерної угоди 2015 року. Посадовець назвав цей крок звичайною справою, але він може показати готовність США послабити санкції, коли це буде виправдано.

Очікується, що офіційні особи США і Ірану почнуть свій шостий раунд непрямих переговорів у Відні в ці вихідні – 12-13 червня - щодо того, як обидві сторони можуть відновити дотримання ядерної угоди.

Нагадаємо:

  • Іранська ядерна угода була підписанау 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: СШАІрансанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому

Українська збірна планує грати з "Героями" на формі

Футбольним символом держави затвердили гасло "Слава Україні – Героям слава"

Меркель полетить до Байдена домовлятись про "Північний потік-2" – ЗМІ

таблиця"Слугу народу" майже наздогнали у рейтингу партій

Соціологи опублікували свіжий президентський рейтинг

Усі новини...
США
США обіцяють переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"
"Енергоатом" уклав з Westinghouse контракт щодо палива на Рівненській АЕС
США планують поділитися зі світом ще 500 млн доз вакцини
Останні новини
13:38
У Києві до літнього сезону готові 14 пляжів
13:15
відеоЕкснардеп прийшов п'яним на засідання суду про розікрадені мільйони
13:15
В Росії виявили рекордну з лютого кількість хворих на коронавірус
13:11
фотоУ Гуляйполі фейкова "рада" закликала до захоплення влади – СБУ
13:02
Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому
12:56
Українська збірна планує грати з "Героями" на формі
12:49
Рожкова планує залишатися в НБУ ще щонайменше 4 роки
12:27
фотоУкрпошта випустила марку до Євро-2020
12:17
Керівниця нацпарку "Тузлівські лимани" поскаржилась на поліцію в Бюро розслідувань
12:17
ЄБРР надасть кредит українському газовому трейдеру
Усі новини...