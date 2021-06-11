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США сняли санкции с трех бывших иранских чиновников

Пятница, 11 июня 2021, 05:54
США сняли санкции с трех бывших иранских чиновников

США сняли санкции с трех бывших иранских чиновников и двух компаний, которые раньше торговали иранскими нефтехимическими продуктами.

Источник: Reuters со ссылкой на Минфин США и собственный источник - американского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Дословно заявление Минфина: "Сегодня OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) и Государственный департамент также снимают санкции с трех бывших должностных лиц правительства Ирана и двух компаний, ранее занимавшихся покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или маркетингом иранской нефтехимической продукции".

Детали: Как сообщается, исключение из санкционного списка отражает "подтвержденное  изменение в поведении или статус" тех, кто попал под санкции, и "демонстрирует приверженность правительства США к отмене санкций в случае (такого) изменения".

В Минфине сказали, что три человека засвидетельствовали, "что они больше не занимают свои должности в организациях, связанных с правительством Ирана", добавив, что нет причин для сохранения санкций в отношении них.

В заявлении Минфина не упоминаются имена трех бывших иранских чиновников или двух компаний, исключенных из санкционных списков.

Однако на своем веб-сайте OFAC сообщил, что удалил трех человек из одного из своих санкционных списков: Ахмада Галебани, управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании; Фарзада Базаргана, управляющего директора Hong Kong Intertrade Company, и Мохаммада Мойна, коммерческий директор Naftiran Intertrade Company Sarl.

OFAC сообщил, что снял некоторые санкции с Sea Charming Shipping Company Limited и с Aoxing Ship Management Shanghai Limited.

Американский представитель заявил, что действия OFAC не связаны с усилиями по восстановлению соблюдения Ираном и США ядерной сделки 2015 года. Чиновник назвал этот шаг обычным делом, но он может показать готовность США ослабить санкции, когда это будет оправдано.

Ожидается, что официальные лица США и Ирана начнут свой шестой раунд непрямых переговоров в Вене в эти выходные - 12-13 июня - о том, как обе стороны могут восстановить соблюдение ядерной сделки.

Напомним:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИрансанкции
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