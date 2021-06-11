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Продовольственная ситуация в Эфиопии достигла уровня катастрофы, в ООН говорят о голоде

Пятница, 11 июня 2021, 07:48
Продовольственная ситуация в Эфиопии достигла уровня катастрофы, в ООН говорят о голоде

Продовольственная ситуация в регионах Тыграй, Амхара и Афар в Эфиопии достигла уровня "катастрофы" - в состоянии тяжелого кризиса живут 350 тысяч человек.

Источник: BBC со ссылкой на анализ ситуации, проведенный при поддержке ООН, и главу гуманитарных организаций ООН Марка Лоукока

Детали: Этот анализ также называют интегрированной фазовой классификацией (IPC). Интегрированная фазовая классификация - это мера серьезности нехватки продовольствия, разработанная многими организациями, включая агентства ООН и неправительственные организации по оказанию помощи.

Анализ показал, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в регионе Тыграй, а также в соседних Амхаре и Афаре. Согласно анализу, продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую он определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях. По состоянию на май 5,5 млн человек столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе, и ситуация, вероятно, ухудшится до сентября.

В то же время, в отчете нет официального объявления о голоде, который имеет очень конкретное определение. Как пишет BBC, голод объявляется только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедания и голода: не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания с ограниченными возможностями справиться с этим; показатели острого недоедания превышают 30%; смертность превышает два человека в день на 10 тысяч человек.

В свою очередь, Марк Лоукок заявил, что на севере Эфиопии наблюдается голод и "будет гораздо хуже".

Сообщается, что этот серьезный кризис является результатом каскадных последствий конфликта, включая перемещение населения, ограничение передвижения, ограниченный гуманитарный доступ, потерю урожая и средств к существованию, а также дисфункциональные или несуществующие рынки. Тыграй был опустошен боевыми действиями между правительственными войсками и повстанцами, 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и детское агентство Unicef ​​призвали к немедленным действиям по преодолению кризиса.

В 1984 году Тыграй и соседняя провинция Волло были эпицентром голода, вызванного сочетанием засухи и войны, в результате которого погибло от 600 тысяч до миллиона человек.

Темы: ООН
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