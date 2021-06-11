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G7 планує подарувати 1 млрд доз вакцин біднішим країнам

П'ятниця, 11 червня 2021, 09:10
Фото КМДА

Лідери країн "Групи семи" на саміті в Британії, як очікується, домовляться надати 1 млрд доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Напередодні президент США Джо Байден пообіцяв прискорити боротьбу з коронавірусом, пожертвувавши 500 мільйонів доз вакцини Pfizer. За кілька годин після цього прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Об’єднане Королівство передасть як мінімум 100 мільйонів залишкових доз вакцин найбіднішим країнам.

Зі 100 мільйонів британських доз 80 мільйонів підуть на програму COVAX. Інші будуть передані на двосторонній основі.

Джонсон закликав лідерів G7 взяти на себе зобов'язання провести вакцинацію всього світу до кінця 2022 року, і очікується, що G7 пообіцяє надати 1 мільярд доз під час триденного саміту, який розпочинається у п’ятницю, 11 червня, на англійською приморському курорті Карбіс-Бей.

Деякі групи засудили цей план як "краплю в морі". Oxfam оцінює, що майже 4 мільярди людей будуть залежати від програми розподілу вакцин СOVAX. Хоча вчені із надзвичайною швидкістю виводять вакцини на ринок, вони кажуть, що пандемія закінчиться тільки після того, як всі країни будуть вакциновані.

 "Мета G7 надати 1 мільярд доз повинна розглядатися як абсолютний мінімум, і терміни необхідно прискорити", – заявила Ліс Воллес з групи ONE по боротьбі з бідністю.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден пообіцяв поділитися зі світом 80 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Серед країн, які отримають вакцини, буде й Україна

Теми: вакцинаціякоронавірусG7


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