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G7 планирует подарить 1 млрд доз вакцин бедным странам

Пятница, 11 июня 2021, 09:10
G7 планирует подарить 1 млрд доз вакцин бедным странам
Фото КГГА

Лидеры стран "Группы семи" на саммите в Великобритании, как ожидается, договорятся предоставить 1 млрд доз вакцин против коронавируса бедным странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Накануне президент США Джо Байден пообещал ускорить борьбу с коронавирусом, пожертвовав 500 млн доз вакцины Pfizer. Через несколько часов после этого премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство передаст как минимум 100 млн остаточных доз вакцин более бедным странам.

Из 100 млн британских доз 80 млн пойдут на программу COVAX. Другие будут переданы на двусторонней основе.

Джонсон призвал лидеров G7 взять на себя обязательства провести вакцинацию всего мира до конца 2022 года, и ожидается, что G7 пообещает предоставить 1 млрд доз во время трехдневного саммита, который начинается в пятницу, 11 июня, на английском приморском курорте Карбис-бей.

Некоторые группы осудили этот план как "каплю в море". Oxfam оценивает, что почти 4 миллиарда людей будут зависеть от программы распределения вакцин СOVAX. Хотя ученые с необычайной скоростью выводят вакцины на рынок, они говорят, что пандемия закончится только после того, как все страны будут вакцинированы.

"Цель G7 предоставить 1 млрд доз должна рассматриваться как абсолютный минимум, и сроки необходимо ускорить", – заявила Лес Уоллес из группы ONE по борьбе с бедностью.

Напомним, ранее президент США Джо Байден пообещал поделиться с миром 80 млн доз вакцины до конца июня 2021 года. Среди стран, которые получат вакцины, будет и Украина. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусG7
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