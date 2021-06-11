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Американський есмінець прямує до Чорного моря 

П'ятниця, 11 червня 2021, 09:33
Американський есмінець прямує до Чорного моря 

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Джерело: Шостий флот ВМС США у Twitter

Деталі: У Чорному морі есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

ВМС США регулярно працює з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі, зазначається у твіті.

USS Laboon був включений у склад ВМС США у 1995 році, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія.

Цей есмінець був задіяний і різних операціях, зокрема завдавав удари крилатими ракетами "Томагавк" по цілях в Іраку (в 1996-му) та по сирійських військових об'єктах із Червоного моря (у 2018-му).

Руху есмінця до Чорного моря передувало весняне нарощування Росією військової міці в окупованому Криму та біля східних кордонів України, охоплених війною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореСША
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