Американський есмінець прямує до Чорного моря 

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Джерело: Шостий флот ВМС США у Twitter

Деталі: У Чорному морі есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ