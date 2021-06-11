Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американский эсминец направляется к Черному морю

Пятница, 11 июня 2021, 09:33

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Бёрк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Источник: Шестой флот ВМС США в Twitter

Детали: В Черном море эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

ВМС США регулярно работает с союзниками и партнерами НАТО в Черном море, говорится в твите.

USS Laboon был включен в состав ВМС США в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

Этот эсминец был задействован и различных операциях, в частности наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке (в 1996-м) и по сирийским военным объектам из Красного моря (в 2018-м).

Движению эсминца к Черному морю предшествовало весеннее наращивание Россией военной мощи в оккупированном  Крыму и у восточных границ Украины, охваченных войной.

Темы: Черное мореСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоБританские дипломаты надели форму украинских футболистов с Крымом на карте

В России рекордное с февраля количество больных коронавирусом

Более 50 центров вакцинации будут работать на выходных: в 4 раза больше, чем неделю назад

Украинская сборная планирует играть с "Героями" на форме

Футбольным символом государства утвердили лозунг "Слава Украине – Героям слава"

Меркель полетит к Байдену договариваться о "Северном потоке-2" – СМИ

Все новости...
Черное море
В Болгарии во время учений истребитель МиГ-29 упал в Черное море
Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море
Укрзализныця запустила 11 поездов к Черному и Азовскому морям
Последние новости
16:14
Кража опасных вирусов из лаборатории в Киеве: прокуратура рассказала детали дела
16:08
10 "перлов", которые школьники написали в своих произведениях на ВНО-2021
16:08
В Украине будут производить патроны: вместе с канадцами создадут завод
16:05
фотоНаркоплантации с коноплей на миллионы гривен обнаружили на Херсонщине
15:39
Кабмин планирует сократить количество госслужащих на 10% – премьер
15:38
Луганские боевики готовятся судить Протасевича
15:16
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в западные регионы
15:15
В Белом доме назвали дату визита Меркель для обсуждения "Северного потока-2"
15:12
Рада может рассмотреть вопрос долгов тепловиков за газ на следующей неделе
15:11
Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов
Все новости...