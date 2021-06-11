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Американский эсминец направляется к Черному морю

Пятница, 11 июня 2021, 09:33
Американский эсминец направляется к Черному морю

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Бёрк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Источник: Шестой флот ВМС США в Twitter

Детали: В Черном море эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

ВМС США регулярно работает с союзниками и партнерами НАТО в Черном море, говорится в твите.

USS Laboon был включен в состав ВМС США в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

Этот эсминец был задействован и различных операциях, в частности наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке (в 1996-м) и по сирийским военным объектам из Красного моря (в 2018-м).

Движению эсминца к Черному морю предшествовало весеннее наращивание Россией военной мощи в оккупированном  Крыму и у восточных границ Украины, охваченных войной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореСША
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