Американский эсминец направляется к Черному морю

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Бёрк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.

Источник: Шестой флот ВМС США в Twitter

Детали: В Черном море эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021

ВМС США регулярно работает с союзниками и партнерами НАТО в Черном море, говорится в твите.

USS Laboon был включен в состав ВМС США в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

Этот эсминец был задействован и различных операциях, в частности наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке (в 1996-м) и по сирийским военным объектам из Красного моря (в 2018-м).

Движению эсминца к Черному морю предшествовало весеннее наращивание Россией военной мощи в оккупированном Крыму и у восточных границ Украины, охваченных войной.