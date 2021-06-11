У США дозволили бути без масок в аеропортах і на вокзалах на відкритому повітрі

Американські центри з контролю і профілактики захворювань більше не вимагатимуть від мандрівників одягати маски в аеропортах і на вокзалах на відкритому повітрі через нижчий ризик передачі коронавірусу на вулиці.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Американські центри з контролю і профілактики захворювань заявили, що внесли зміни "через нижчий ризик передачі на вулиці... Маски все ще необхідні у приміщеннях та всіх видах транспорту" незалежно від статусу вакцинації".

Деталі: Наразі люди зможуть знімати маски на відкритому повітрі, чекаючи поїзда, у внутрішньому дворику аеропорту або під час транзиту просто неба.

Повідомляється, що зміни відбулися після того, як адміністрація Байдена провела великі дискусії з транзитними профспілками та іншими групами.

Наразі адміністрація розглядає можливість надати дозвіл працівникам вакцинованих авіакомпаній знімати свої маски в кімнатах, недоступних для громадськості.

У травні Американські центри з контролю і профілактики захворювань заявили, що повністю вакциновані люди можуть не носити маски на відкритому повітрі і можуть уникнути їх носіння у приміщенні в більшості місць.