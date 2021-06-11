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В США разрешили не носить маски в аэропортах и на вокзалах на открытом воздухе

Пятница, 11 июня 2021, 09:51
В США разрешили не носить маски в аэропортах и на вокзалах на открытом воздухе
Фото citynews1130.com

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний больше не будут требовать от путешественников одевать маски в аэропортах и ​​на вокзалах на открытом воздухе в связи с тем, что риск передачи коронавируса на улице ниже.

Источник: Reuters

Дословно: "Американские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что внесли изменения "в связи с тем, что риск передачи на улице ниже... Маски все еще необходимы в помещениях и всех видах транспорта" независимо от статуса вакцинации".

Детали: Сейчас люди смогут снимать маски на открытом воздухе, ожидая поезда, во внутреннем дворике аэропорта или во время транзита под открытым небом.

Сообщается, что изменения произошли после того, как администрация Байдена провела большие дискуссии с транзитными профсоюзами и другими группами.

Сейчас администрация рассматривает возможность разрешить работникам вакцинированных авиакомпаний снимать свои маски в комнатах, недоступных для общественности.

В мае Американские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что полностью вакцинированные люди могут не носить маски на открытом воздухе и могут избегать их ношения в помещении в большинстве мест.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирусаэропорт
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