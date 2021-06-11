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Соціологи опублікували свіжий президентський рейтинг

П'ятниця, 11 червня 2021, 10:40
Фото ukrrudprom.com

Якби вибори президента відбувалися на початку червня, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський – 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 1-7 червня

Дослівно: "На другому місці Петро Порошенко – 17,4% серед тих, хто визначився". 

 

Деталі: Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 12,7%, співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (10,6%) і очільник партії "Сила і честь" Ігор Смешко (8,1%).

Підтримка інших кандидатів нижча.

Соціологи зазначають, що у порівнянні з квітнем лише у випадку Смешка і лідерки "Голосу" Кіри Рудик простежуються зміни – рейтинг Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик – зріс з 0,1% до 0,5%.

Зміна підтримки інших кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16-22 квітня.

Дослідження тривало 1-7 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2003 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: соціологіяопитуванняпрезидентвибори


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